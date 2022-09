Mitten in Leipzig, umgeben von Häuserreihen, Straßenbahnschienen und Autostraßen, liegt der Botanische Garten. Ein Ort der Ruhe mitten in der geschäftigen Großstadt. Hier wachsen 6500 Pflanzenarten - von der exotischen Riesen-Seerose über giftige Heilpflanzen und hübsche Herbstblüher - die die Vielfalt der Pflanzenwelt zeigen.

Im Botanischen Garten gibt es aber nicht nur Pflanzen, sondern auch einen Einblick in die Geschichte der Stadt, der Universität und des Botanischen Gartens selbst. Denn bereits im 16. Jahrhundert wurde ein Klostergelände an die Universität übergeben. Hier entstand der Hortus medicus - ein Lehrgarten für Medizinstudenten - voll mit heimischen und exotischen Pflanzen, die in der Medizin verwendet wurden. Inspiriert vom Hortus Medicus gibt es heute den Apothekergarten. Der steht zwar nicht am gleichen Ort wie der ursprüngliche Garten, beherbergt aber eine ähnliche Auswahl an Heil- und Giftpflanzen.