Alles was gefährlich ist, ist spannend für meinen Sohn. Sein zehn Jahre altes Gehirn saugt alle Details über giftige Komodowarane und gefräßige Tiger wie ein Schwamm auf. In Richards Kartensammlung gefährlicher Dinge hat der Wunderbaum einen Ehrenplatz. Wegen der Tödlichkeit seines Giftes ist er gleich mit mehreren Totenköpfen ausgezeichnet. Zeit, sich dieses Gewächs in echt anzusehen. Der Botanische Garten in Dresden hat 10.000 verschiedene Pflanzenarten, da sollte doch die eine oder andere gefährlich-giftige Art darunter sein.