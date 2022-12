Doch in der biografischen Geschichte von Alice Vincent, die heute zu den einflussreichsten Journalistinnen Großbritanniens zählt, kommt etwas ins Bewusstsein zurück, was lange wenig bis gar keinen Platz hatte: Pflanzen, an die sich die Autorin gern erinnert, als sie in Großvaters Garten unterwegs war. So gärtnert sich die Erzählerin zurück ins Leben und lässt uns Leser nicht nur teilhaben, sondern sät noch zarte botanische Geschichten über das Gärtnern und Pflanzen ein: Duftwicke, Farn, Wurzelwerk werden eingehender betrachtet, der berühmte Hochgarten High Line in New York besucht, über die Bedeutung von Frauen in der Gartengeschichte philosophiert.