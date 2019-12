Darum geht’s: Käfer gehören in den Garten, keine Frage, aber wir Menschen machen es den Insekten leider immer schwerer. Dieses Buch wendet sich in erster Linie an junge Leser und ist ein buntes Panoptikum über die Käferwelt. Der Illustrator und Gestalter Owen Davey verzaubert auf jeder Seite und schafft es nicht nur ein optisches Feuerwerk vom Bieberkäfer über den Marienkäfer bis zum Sandlaufkäfer zu zünden. Er erzählt uns auch, wie bemerkenswert Käfer sind: in Sachen Mode, in Sachen Tarnung oder in Sachen Rekorde. Ein kurzweiliges Buchvergnügen, das aber länger im Kopf bleibt als mancher Ratgeber.