Den Ingwer waschen, mitsamt Schale reiben, raspeln oder häckseln, so dass er stark zerkleinert ist. Die Schalen der Orangen mit einem Zestenreißer abschälen. Achtung: Das Weiße nicht mit abschälen, sonst wird der Ansatz leicht bitter. Kurkuma schälen und zerkleinern. Ingwer, Orangenschalen, Kurkuma und Nelken in einen Topf geben und mit zwei Litern Wasser auffüllen. Alles einmal aufkochen und etwa zwölf Stunden stehen lassen.

Ein Sieb über einen Topf hängen, darin ein feines Tuch aus Baumwolle ausbreiten und die Ingwermasse abseihen. Die Ingwerraspeln sind sehr vollgesogen. Nachdem alles durch das Sieb gelaufen ist, das Tuch um den Rest der Masse zubinden und aufhängen, so dass es abtropfen kann, oder mit einem schweren Stein beschweren. Tropft es nicht mehr, die Masse vorsichtig mit den Händen ausdrücken.

Flaschen und Deckel heiß ausspülen und sterilisieren. Das Ingwerkonzentrat abmessen und mit Wasser bis auf 3,5 Liter auffüllen. Gemeinsam mit dem Zucker in einen großen Topf geben, umrühren und langsam auf 80 Grad Celsius erhitzen. Währenddessen die Orangen auspressen und den Saft in den Topf geben, ebenso Zitronensaft oder Zitronensäure. Den heißen Ingwersirup randvoll in die sterilisierten Flaschen füllen, verschließen und unter einem Tuch abkühlen lassen. Dabei setzen sich Schwebstoffe ab, da der Sirup naturtrüb ist. Einfach die Flaschen vorsichtig schütteln, dann verteilen sich die Schwebstoffe. Haben sie sich erneut abgesetzt, die Flasche vor Gebrauch kurz schütteln.