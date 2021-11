Denkt man an Naturkosmetik, denkt man an Zutaten aus der Natur, die freundlich zur Haut sind. Allerdings ist Naturkosmetik kein geschützter Begriff. Hersteller werben zwar häufig, dass ihre Zutaten zu einem hohen Prozentsatz natürlichen Ursprungs sind. Aber genau können das nur Menschen erkennen, die wissen, was die chemischen Begriffe auf den Zutatenlisten bedeuten.

Die grüne Kosmetik arbeitet mit Zutaten, die es im eigenen Garten, im Lebensmittelhandel oder im Reformhaus gibt. Dort gibt es beispielsweise Sonnenblumen-, Oliven- und Rapsöl, aber auch Vollkornmehl, Kräuter, Früchte, Gewürze und getrocknete Pflanzen wie Lavendel oder Rosenblüten. Bienenwachs wird häufig in Rezepten verwendet. Das bekommt man von einem Imker und natürlich gibt es auch im Internet genügend Anbieter. Ganz wichtig beim Einkauf der Zutaten: "Kaufen Sie alle Zutaten in Bioqualität", rät Larissa Herbst.

Ungeöffnete Produkte sollten kühl und trocken stehen. Dann halten sie etwa ein halbes Jahr. "Füllen Sie Ihre selbstgemachten Produkte am besten in klare Glasbehälter. Dann können Sie sehen, falls sich etwas an der Konsistenz oder der Farbe ändert", rät Herbst. Werden Balsam und Co benutzt, sollten die Finger immer sauber sein. Noch besser ist es, die benötigte Menge mit einem Spatel zu entnehmen. Öle in Sprühflaschen, wie beispielweise das Apfelöl, sind sehr gut vor Verschmutzung geschützt.