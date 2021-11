Die Lavendelblüten pulverisieren. Das funktioniert in einer Kaffeemühle sehr gut. Dann den Natron in einem Mörser fein mahlen und beide Zutaten vermischen.

Eine Prise Deo wird auf die leicht angefeuchtete Haut gerieben. Es ist sehr wichtig, wirklich nur eine Prise Deo zu nehmen. In höheren Konzentrationen reizt Natron die Haut.

Das Deo funktioniert nicht nur unter den Achseln. Es wirkt auch an den Füßen geruchshemmend und kann entweder direkt auf die Füße oder auch in die Schuhe gegeben werden.