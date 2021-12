Das stark färbende Kurkuma ist ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver und wird traditionell in der indischen Küche verwendet. Aber auch in der Heilkunst Ayurveda hat die Pflanze einen hohen Stellenwert.

Verwenden Sie Kurkuma am besten in Kombination mit Pfeffer. Er bewirkt, dass der Wirkstoff der Pflanze, das Curcumin, besser aufgeschlossen und aufgenommen werden kann. Kurkuma kann allen herzhaften Speisen beigemengt werden oder auf Marmelade beziehungsweise Honig gestreut werden.

Ab und zu trinkt der ein oder andere doch ein Gläschen Rotwein oder Bier. Laut dem Japanischem Institut für Gesundheit und Ernährung kann das Curcumin der Katerstimmung vorbeugen. Die Arbeit der beim Alkoholabbau verantwortlichen Leber soll nämlich durch Kurkuma angeregt werden. Dem Institut zufolge wird bei dem gelben Gewürz die Absorption von Alkohol gehemmt, so dass man einerseits langsamer betrunken wird. Andererseits werde der Stoffwechsel angeregt, sodass sich der Alkohol vom Körper besser abbauen lasse, wie in dieser Studie mit Curcuminpulver gezeigt wurde. Zudem wirke es entzündungshemmend und schmerzlindernd.

Geben Sie die Zutaten in einen Standmixer und pürieren Sie alles, bis die Masse eine feine Konsistenz hat. Warm schmeckt und wirkt die Milch am besten. Am einfachsten erwärmen Sie die Milch in einem automatischen Milchaufschäumer.