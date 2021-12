Ebenso wie Ingwer wärmt das Gewürz Kurkuma kräftig durch, fördert die Verdauung und beugt Infekten vor. Kein Wunder, schließlich gehören beide Knollen zur der Familie der Ingwergewächse (Zingiberaceae). Das stark gelb färbende Kurkuma ist ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver und wird traditionell in der indischen Küche verwendet. Aber auch in der Heilkunst Ayurveda hat die Pflanze einen hohen Stellenwert.

Verwenden Sie Kurkuma am besten in Kombination mit Pfeffer. Er bewirkt, dass der Wirkstoff der Pflanze, das Curcumin, besser aufgeschlossen und aufgenommen werden kann. Kurkuma kann allen herzhaften Speisen beigemengt werden oder auf Marmelade beziehungsweise Honig gestreut werden.

Vor allem bei Gelenkbeschwerden in Schulter oder Knie kann ein Wickel mit heißen Kartoffeln sehr gut tun. Er wirkt stark erwärmend und lindert die Schmerzen. Für die Auflage benötigt man ungefähr sechs ungeschälte, weich gekochte Kartoffeln, Küchenkrepp, ein Geschirrhandtuch und ein Frotteehandtuch. Zunächst das Frotteehandtuch ausbreiten. Darauf das Küchentuch legen und zur Hälfte mit Küchenkrepp abdecken. Nun die heißen, gekochten Kartoffeln darauf legen, wieder mit Küchenkrepp abdecken und mit der Hand leicht zerdrücken. Das restliche Geschirrhandtuch darüberklappen, Wickel auf die gewünschte Körperstelle auflegen und zur Wärmespeicherung mit dem Frotteehandtuch abdecken. Maximal eine Stunde kann der Wickel aufliegen. Danach sollte man 15 Minuten nachruhen.

Wer unter Sodbrennen leidet, spürt Magensäure, die über dem Eingang des Magens wieder in der Speiseröhre aufsteigt. Diese überschüssige Säure kann durch Kartoffelsaft gepuffert, also unwirksam gemacht werden. Wahrscheinlich sind Vitamin C und seine Salze dafür verantwortlich.