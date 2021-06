Am besten eignen sich die Blüten von Wild- oder Duftrosen , um das würzige Salz herzustellen. Sie können aber auch Lavendel verwenden, wenn Sie dessen Aroma lieber mögen. Die Blüten sollten dazu in beiden Fällen gut getrocknet sein.

Die im Backofen oder an der Luft getrockneten Blüten werden über das Salz gegeben, mit dem Löffel untergemengt und darin zerdrückt. Das Salz nimmt dadurch leicht Farbe an. Anschließend wird eine Prise Vanille dazugegeben. Wer die Aromen der mediterranen Küche liebt, kann stattdessen auch Rosmarin und Thymian in das Salz mischen. Lavendel- oder Rosensalz eignet sich zum Verfeinern von Butterbrot, Salaten oder Bratkartoffeln.