Rosen im Garten und auf dem Balkon

Rosengruppen werden durch ihre unterschiedlichen Wuchsformen unterschieden. Die meisten Sorten der Beetrose werden 50 bis 80 Zentimeter hoch. Ihre Blüten entstehen in Büscheln und die Pflanzen bilden durch Verzweigung ein dichtes Blütenmeer. Edelrosen (auch Teehybride genannt) werden bis zu 130 Zentimeter hoch und zeichnen sich durch eine einzelne üppige, duftende Blüte auf einem stabilen Stil aus. Sie eignen sich daher zum Vasenschnitt. 3 Meter und höher winden sich Kletterrosen. Sie blühen mehrfach im Jahr. Auch Strauchrosen sind mehrblühend. Mit ihren leicht überhängenden Zweigen erreichen Sie eine Höhe von bis zu 2 Meter. Kletterrosen (oder Climber) eignen sich mit einer Wuchshöhe von bis zu 6 Metern zur Berankung von Pergolen oder Hauswänden. Noch längere, weichere Triebe als Kletterrosen haben die Ramblerrosen. Sie wachsen gut in Bäume hinein. Zwergrosen oder Patiorosen: Diese Minirosen bis 50 Zentimeter Höhe wachsen buschig und eignen sich für den Balkon, sind aber pflegeintensiv. Ihre Blüten duften nicht. Flächenrosen (auch Bodendeckerrosen oder Kleinstrauchrosen) sind besonders robust und winterhart. Sie wachsen mit vielen Zweigen in die Breite und werden bis zu 50 Zentimeter hoch. Viel Platz brauchen Wildrosen, da sie bis zu 3 Meter in die Höhe und die Breite wachsen. Ihre Blüten locken Bienen an und im Herbst bilden sich Hagebutten.