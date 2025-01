Cordobas Gärten - Blütenpracht und Orangenduft

3 min

Kühlende Gärten in Hinterhöfen, ein Hof voller Orangen und eine Blumengasse - in Cordoba, der drittgrößten Stadt Andalusiens gibt es ganz besondere Gärten zu entdecken.

Die Geschichte Cordobas reicht bis in die römische Antike und ihre Bauten und Gärten sind geprägt von der Herrschaft der Mauren. Hier gibt es ganz besondere Gärten zu entdecken: Kühlende Gärten in Hinterhöfen, ein Hof voller Orangen und eine Blumengasse, in der Pelargonien in reicher Fülle die Wände schmücken

Eine besondere Attraktion Cordobas sind die Patios, die kühlenden und duftenden Innenhöfe. Die kann man zum Beispiel im Viana-Palast entdecken Dort gibt es zwölf Innenhöfe und mehrere Gärten. Keiner ist wie der andere. Überall sind Wasserspiele, Keramiken und unendliche Blütenfülle. Gerade im Frühling und Sommer duftet es im Palacio de Viana paradiesisch.