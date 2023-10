Ausflugstipp: Arboretum in Bonn

3 min

Das Arboretum Härle in Bonn hat nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet. Aber dann sollte man sich den Besuch des Parks mit 1200 Bäumen nicht entgehen lassen. Besonders schön ist ein Besuch im Herbst, wenn die Blätter in rot und gelb leuchten.