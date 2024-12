Was für ein Garten soll es überhaupt werden? Ein Erholungsgarten mit viel Rasenflächen und Staudenbeeten? Ein Nutzgarten voller Blumen- und Gemüsebeete? Es gibt unendliche Möglichkeiten, Gärten zu gestalten. Spielen Sie mit ihren Ideen. Schneiden Sie sich maßstabsgerechte Schablonen aus und schieben Sie diese auf dem Plan hin und her. Überlegen Sie, an welcher Stelle die Sonne mittags scheint und wo Sie in der Abendsonne sitzen möchten. An welchen Orten müssen Sie Abstand zum Zaun oder zum Haus halten?