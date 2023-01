Basiswissen Garten planen: Schritt für Schritt

"Einen falschen Garten gibt es nicht", sagt Gabriella Pape, "außer vielleicht Schottergärten". Aber jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Familien mit kleinen Kindern brauchen Platz zum Spielen, Senioren möchten gerne in Hochbeeten gärtnern, manche liebäugeln mit der Selbstversorgung, andere wollen in der Hängematte liegen. "Wichtig ist es, die eigenen Erwartungen zu kennen", sagt Pape. "Nehmen Sie sich Zeit und handeln sie nicht überstürzt!" Sonst stehen Pflanzen, Sandkästen und Co an Stellen, an die sie gar nicht gehören.