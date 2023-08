Buga-Landschaftsarchitektin Fünf Tipps für eine gelungene Beet- und Gartengestaltung

Die Landschaftsarchitektin aus Herzogenaurach gestaltet aber nicht nur große Flächen, sondern auch private Gärten. Wir haben Christine Orel deshalb um ihre ganz persönlichen Tipps gebeten, wie eine Beet- oder Gartengestaltung gelingen kann. Oberstes Gebot ist dabei, dass die gewünschten Pflanzen am vorhandenen Standort überhaupt gedeihen können. Denn jede Art hat eigene Ansprüche an Boden, Klima, Dünger- und Wasserversorgung.

Diese Empfehlung ist die wichtigste: Einigen Sie sich auf ein Grundthema, einen Charakter, für Ihren Garten oder für das neu zu planende Beet. Üben Sie sich in Zurückhaltung, wenn Sie Pflanzen auswählen. Die einzelnen Arten entfalten Ihre Wirkung besser, wenn sie sich nicht gegen ein wildes Durcheinander an Formen, Wuchshöhen und Farben behaupten müssen. So kann blühender Rittersporn neben leuchtend gelbem Sonnenhut zu viel des Guten sein. Eine Ausnahme bildet der Bauerngarten, in dem bunte Heiterkeit und das Zusammenspiel mit Gemüse, Kräutern und Obst durchaus erwünscht sind.