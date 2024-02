Ursprünglich stammt der Begriff aus der Forstwirtschaft. Der Bergmannhauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) aus dem sächsischen Freiberg prägte ihn im Zusammenhang mit dem ressourcenschonenden Umgang mit den Wäldern. Aus denen sollte man nicht mehr Holz entnehmen als in angemessener Zeit nachwachsen könnte. Nachhaltigkeit bedeutet also keinen Raubbau an natürlichen Ressourcen zu betreiben, zukunftsfähig und umweltbewusst zu handeln und so die Erde den nachfolgenden Generationen in einem lebenswerten Zustand zu hinterlassen.