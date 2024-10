Beim Bau eines Hochbeetes kann man sehr kreativ und individuell vorgehen. Bestimmte Dinge allerdings sind immer zu beachten. Das Beet steht im Freien, ist also der Witterung ausgesetzt und es wird mit Erde und organischem Material befüllt und bepflanzt. Daher muss das Baumaterial so stabil und haltbar sein, dass es mehrere Jahre überdauern kann. Dazu müssen die Außenwände vor Schäden geschützt werden. Sie sollten also möglichst keinen direkten Kontakt zum gewachsenen Boden haben und nach innen mit einer Folie vor der feuchten Erde geschützt werden. Der Boden des Hochbeetes sollte immer offen gehalten werden, um den Bodenorganismen, insbesondere den Regenwürmern, die Besiedelung des Beetes zu ermöglichen. Ein unter dem Beet liegendes Gitter schützt es vor Mäusen.