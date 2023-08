Hunderte Zierapfel-Sorten gibt es, unterschiedlich im Wuchs, mit kirschroten, quittengelben und zweifarbigen Früchten. Sie eigenen sich gut als Hausbäume für kleine Gärten, weil sie nicht größer als fünf bis sieben Meter werden. Der Zierapfel 'Butterball' trägt im Herbst leuchtend gelbe Früchte. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Einige fühlen sich im Kübel auf dem Balkon oder auf der Terrasse wohl. Sogar als Spalier oder blühende Hecke können Zieräpfel verwendet werden. Sie lassen sich gut in Form biegen und schneiden. Sie verzweigen sich reich und bieten so einen gewissen Sichtschutz. Veredelte Zieräpfel auf schwach wachsenden Unterlagen eignen sich besonders gut für Hecken. Die Sorte 'Red Jade' wächst dagegen leicht hängend und schirmartig. Dank seiner fließenden Formen wirkt der Baum mit seinen leuchtend roten Äpfelchen schön an Gewässern. Manche Zieräpfel blühen auch in weiß. Bildrechte: Brigitte Goss

Wer mit dem Gedanken spielt, einen Zierapfel zu pflanzen, kann sich in Baumschulen und Gärtnereien im Frühling einen Eindruck von der Blütenfülle der Gehölze verschaffen. So erinnern die Sorten 'Coccinella' und 'Profusion' im April an rosarote Wolken.

Im Gegensatz zu Forsythie oder Flieder verschönern die Zieräpfel den Garten aber auch im Herbst. So bildet beispielsweise die Sorte 'Street Parade' glänzend violettrote bis braunviolette Äpfelchen. Bis nach dem Laubfall bleiben die Früchte hängen, werden so zur natürlichen Garten-Deko bis in den Winter hinein. Sie dienen zugleich als Naschwerk für Vogelarten, die am liebsten weiches Futter fressen. Zieräpfel bieten Vögeln im Herbst und Winter Nahrung. Bildrechte: imago/blickwinkel

Zieräpfel harmonieren mit Wildrosen, Zwergmispeln und dem Liebesperlenstrauch.

Die ideale Pflanzzeit für Zieräpfel ist der November. Gepflanzt werden kann dann noch bis April, sofern der Boden offen und frostfrei ist. Zieräpfel mögen sonnige bis halbschattige Standorte. Für einen besonders reichen Blüten- und Fruchtansatz ist ein sonniger Platz am besten geeignet.

Zieräpfel brauchen einen nährstoffreichen, durchlässigen Boden, der reich an Humus und nicht zu trocken ist. Kalte Winter und städtisches Klima sind für sie kein Problem. Lediglich ein Platz, an dem sich im Sommer die Hitze sehr staut, sollte gemieden werden. Für einen besonders reichen Blüten- und Fruchtansatz brauchen Zieräpfel wie 'Coccinella' einen Standort in der Sonne. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Bei Zieräpfeln kann es passieren, dass die Unterlage austreibt, das heißt der Stamm unterhalb der Veredlungsstelle. Diese wilden Triebe müssen abgeschnitten werden. Sie können den Baum andernfalls schwächen oder überwachsen. Wie bei anderen veredelten Gehölzen gehört das Entfernen dieser Wildtriebe daher zu den wichtigsten Pflegearbeiten.

Ein regelmäßiger Schnitt wie bei Apfelbäumen ist nicht nötig. Durch Schneiden der Krone werden jedoch Größe und Wuchsform bei Zieräpfeln gelenkt. Es ist auch sinnvoll, die Bäume immer mal auszulichten. So wird Krankheiten vorgebeugt. 'Freija' begeistert mit roten Früchten. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Die Miniatur-Früchte sind essbar, ihr Geschmack ist säuerlich-aromatisch bis leicht bitter. Zieräpfel können zum Beispiel zu Gelee verarbeitet werden, das mit Zimt oder Vanille verfeinert wird.

Im Kompott oder Rumtopf schmecken die winzigen Äpfel ebenfalls. Empfohlen wird dafür vor allem die Sorte 'Golden Hornet'.

Mit Silberdraht gebundene Zierapfelketten sind hübsch anzusehen und können als Vogelfutter im Garten angebracht werden. Als herbstlicher Tischschmuck oder im Blumengesteck wirken sie auch sehr dekorativ.

Wer die Zieräpfel als Deko für den Winter haltbar machen möchte, kann sie mit hellem, geschmolzenem Kerzenwachs überziehen. Zierapfel der Sorte 'Golden Hornet': Die gelben Früchte können zu Gelee oder Mus verarbeitet werden. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Rezept: Zierapfelmus

500 Gramm Zieräpfel ohne Kerngehäuse, aber mit Schale

150 Gramm Zucker

eine halbe Stange Zimt oder etwas Zimtpulver

1 Tasse Wasser

Etwas Vanille, etwas Zitronensaft