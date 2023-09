Würde man die Hecke tatsächlich wie in der Natur bauen, dann bräuchte sie in der Breite mindestens sechs bis acht Meter Platz. Nur wenige Menschen haben so große Gärten. Aber es gibt Alternativen, sagt Thomas Ackermann, Gärtner aus Schönstedt: "Sie können in kleinen Gärten die Baumschicht weg lassen. Sie können Mantel und Saum nur in eine Richtung anlegen oder sie nutzen nur eine Ecke im Garten, um eine Hecke anzulegen." Trotzdem! Sträucher brauchen Platz. Selbst in der Minimalversion sollten mindestens 25 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Pflanzen Sie mit ausreichend Abstand: Zwei Meter zwischen den Sträuchern!