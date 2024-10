Herbst-Deko Flower-Loops selber gestalten

Ein Drahtgestell bildet die Grundlage für den Flower-Loop. Diese gibt es in den verschiedensten Größen, Formen und Materialien. Diese können an den bevorzugten Stil und den Anlass angepasst werden.

Für einen herbstlichen Kranz bieten sich zum Beispiel schwarze, goldene oder auch mit Tau umwickelte Gestelle an. Ein runder Loop ist der Klassiker – doch auch herzförmig oder eckig sind im Trend. Inspiration gibt es dazu beim Floristen des Vertrauens oder auch im Netz.

Metall auf Metall, das hält nicht besonders gut, wenn nur ein Teil des Rings gestaltet werden soll. „Ein Floristen-Tape oder ein ganz normales Klebeband kann um das Drahtgestell gewickelt werden, sodass der Wickeldraht beim Binden Halt findet und alles an seinem Platz bleibt“, sagt Claire Zeidler.

So ein Flower-Loop lässt sich sowohl mit Trockenblumen , als auch mit frischen, nachtrocknenden Pflanzen verzieren. Im Herbst eignen sich vor allem Kräuter wie Thymian, Lavendel oder Salbei zum Verzieren. Aber auch Pampasgras oder Eukalyptus sind beliebt. Roter Pfeffer, Hagebutten und anderen Beeren bringen Farbe ins Spiel. Mit der Zeit trocknen natürlich auch die frischen Materialien nach. „Je nach Standort dauert das um die vier Wochen“, sagt Floristmeisterin Claire Zeidler.

Da das Drahtgerüst der Loops so klein ist, wird das Binden gerne zur Herausforderung. Besonders kleine oder auch getrocknete Gräser und Blüten lassen sich deutlich besser verarbeiten, wenn sie schon vorher in kleine Bündel gefasst oder gewickelt werden. So bekommt alles den richtigen Platz.