Mit einer Schere den Tetrapack in der gewünschten Höhe abschneiden.

Mit einer Schere den Tetrapack in der gewünschten Höhe abschneiden.

Mit einer Schere den Tetrapack in der gewünschten Höhe abschneiden. Bildrechte: MDR Garten/Brigitte Goss



Dann den Tetrapack mehrmals von allen Seiten zerknüllen. So lässt sich die oberste Schicht leicht ablösen. Am besten mit einem Messerchen an einer Stelle die Schicht anritzen und dann vorsichtig abziehen.