Weinrot, Burgunder, Bordeaux, Rosé - dieses Jahr sind beerig-rote Töne im Trend. Die Farben können als Kerzen, kleine Kugeln oder auch in Form von echten Beeren in die Gestecke eingearbeitet werden. Claire Zeidler hat sogar ein paar eingefärbte Pilze in ihrem Adventskranz verarbeitet. Erwerben kann man die Materialien direkt beim Floristen.