Am schwierigsten ist es für Insekten, sich auf den Klimawandel einzustellen, wie Gartenfachberaterin Brigitte Goss sagt. Dauern die Frühlingstemperaturen über acht Grad Celsius über eine Woche an, erwachen einzelne Pflanzen und Bäume aus ihrer Saftruhe . Einige beginnen zeitiger zu blühen, erklärt die Expertin.

Für Bienen ist es jetzt schwer, Nahrung zu finden Bildrechte: IMAGO

Bis Ende März, Anfang April würden die Winterbienen normalerweise leben. Thomas Maul ist in Sorge, ob sie bis dahin durchhalten. Denn fliegen Bienen an schattige Plätze, an denen die Temperatur unter neun Grad liegt, verfallen sie in eine Art Starre, erklärt der Imker. Sie schaffen den Heimflug nicht und erfrieren.



Thomas Maul rechnet in diesem Jahr mit starken Verlusten, denn auch im Bienenstock fehlen die Bienen, die dort die Temperatur regeln und so die Brut sichern. Hinzu kommt: auch die gefürchtete Varroa-Milbe, die die Honigbiene als Wirt nutzt, wird bei warmen Temperaturen aktiv und beginnt sich rasant zu vermehren.