So bekommen Stecklinge Wurzeln Bei der Stecklingsvermehrung macht man sich zunutze, dass sich in den Nodien (Knoten an der Sprossachse) Zellen befinden, die noch nicht "programmiert" sind. Diese Zellen könnten sich also noch zu Stielen, Wurzeln, Blättern oder Blüten entwickeln. Dieses Nodium muss so gepflegt werden, dass dort Wurzeln wachsen. Das klappt, indem das Nodium in einer feuchten Umgebung steht - in Erde, einem Wasserglas oder eben in einer feuchten Moosrolle.