Bevor sie in den Verkauf gehen, werden Neuzüchtungen eingehend geprüft. Zierpflanzen-Gärtnerin Luise Radermacher aus Erfurt gibt Tipps, was genau getestet wird und wie Sie neue Sorten pflegen können.



Im Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt sind viele verschiedene Neuzüchtungen im Test. Besonders die Wandelröschen haben es MDR Garten Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig angetan. Die neuen Sorten blühen reich in Kübel, Beet und Ampel. Zierpflanzen-Züchterin Luise Radermacher zeigt, wie sie gut gedeihen, und was bei Neuzüchtungen außer Schädlingsresistenz noch so geprüft wird.