Nein, eine Faustformel gibt es dafür leider nicht. Das ist auch die Ursache, die zu Vergiftungen führen. Manche Auffälligkeiten an den Pflanzen empfinden wir intuitiv als vermeintlich giftig. Das kann beispielsweise die Farbe sein. Nicht umsonst wird oft von "giftgrün" gesprochen – ein Trugschluss. Auch rote Beeren sind nicht pauschal giftig. In der Regel werden Giftpflanzen durch sogenanntes Erfahrungswissen erkannt. Dieses Erfahrungswissen lernen Kinder von ihren Eltern oder anderen Verwandten, Erziehern oder Lehrern.

Haben Sie giftige Pflanzen in Ihrer Wohnung oder im Garten, sollten Sie diese unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren platzieren. Das gilt nicht nur für Topfpflanzen (wie Monstera, Einblatt oder Dieffenbachia), sondern auch für Schnittblumen und Küchengewürze (wie Zimt). Denn auch diese können giftig sein. Sprechen Sie mit Ihren Kindern oder Enkeln darüber, welche Pflanzen und Gewürze giftig sein können. Erklären Sie, warum diese gefährlich sind. Denken Sie dabei auch an Ihre Haustiere: Schokolade kann für Hunde tödlich sein – bewahren Sie diese deshalb entsprechend auf.



Wenn Sie eine giftige Pflanze geschenkt bekommen oder kaufen: Notieren Sie sich den lateinischen Namen der Pflanze. Darüber geben bei frisch erworbenen Pflanzen kleine Etiketten Auskunft. Hinterlegen Sie den Namen (oder wenn sie mehrere Giftpflanzen haben: die Namen) an einem zentralen Ort, damit Sie selbst, ein Kindermädchen oder Hundesitter im Notfall weiß, wie die Pflanze heißt. So kann Ihnen der Giftnotdienst besser und vor allem schneller helfen.