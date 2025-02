Standort und Blattform Monsteras sind tolerant, was die Lichtmenge angeht und kommen auch an dunklen Standorten zurecht. Direktes Sonnenlicht jedoch sollten Sie nach Möglichkeit vermeiden. Je dunkler der Standort ist, umso geschlossener bleiben die Blätter. Die typischen "Fenster" in den Blättern zeigen sich nur an helleren Standorten. Mittlerweile gibt es jedoch auch viele Züchtungen, die gar nicht mehr auffächern.