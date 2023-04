Ein Stückchen zerriebenes Blatt zwischen den Fingern reicht, um den Duft des Liebstöckels zu genießen. Würzig, ein bisschen nach Sellerie, ein bisschen nach Maggi - auf jeden Fall nicht zu verwechseln. Die Blätter des Liebstöckels passen in Suppen und Fleischgerichte. Sie verleihen Käse einen einzigartigen Geschmack und eine Kräuterbutter schmeckt ohne ein paar Blättchen Liebstöckel nur halb so lecker.

Auch wenn es der Name Maggi-Kraut, wie Liebstöckel auch gern genannt wird, nahe legt - in Maggi ist kein Maggikraut.

Liebstöckel wächst auch im Topf. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Liebstöckel lässt sich ganz klassisch aussäen. Aber für die meisten ist ein ganzer Garten voller Liebstöckelpflanzen zu viel. Deshalb bietet es sich an, ein Stück der Pflanze vom Nachbarn zu bekommen. Liebstöckel lässt sich am besten im Herbst, wenn er seine Blätter verliert, oder im Frühling, bevor er austreibt, teilen. Dazu wird die Pflanze ausgegraben und der Wurzelballen mit einem Spaten mittig geteilt. Ein Stück wieder eingraben, ein Stück an einen neuen Standort setzen - oder an die Nachbarn verschenken, so einfach geht die Vermehrung. Eine Handvoll Kompost im Pflanzloch erleichtert den Start. Die neu eingegrabenen Pflanzen gut wässern!