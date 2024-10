Pastinaken können ab Mitte März im Freiland angebaut werden. Dafür sollten Sie einen sonnigen bis halbschattigen Platz in ihrem Beet auswählen. Der Boden sollte tiefgründig und locker sein, also vor dem Säen nochmal auflockern, damit die Rüben schön groß werden. Es sollte auch auf eine gleichmäßige Feuchtigkeit geachtet werden. Zur Aussaat werden zirka zwei Zentimeter tiefe Rillen in den Grund gezogen und in zehn bis 15 Zentimetern Abstand werden die Samen hineingelegt.