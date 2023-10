Die dreilappige Pawpaw oder auch Papau ist in Deutschland ein seltenes Gut. Ihre Früchte sind in keinem noch so gut sortierten Obsthandel zu finden. Und das, obwohl sie lecker, cremig und aromatisch sind. Ihr Geschmack erinnert an eine Mischung aus Ananas, Banane, Mango und Vanille. Zum Erntezeitpunkt löffelt man die Fruchtcreme einfach direkt aus dem halbierten frischen Obst.

Die Pawpaw hat helles, cremiges Fruchtfleisch. Es wird einfach direkt aus der Frucht gelöffelt. Bildrechte: Obstlehrgarten Coburg