Selbst die winterfestesten Sorten sind in Deutschland nicht sicher winterhart. Es ist empfehlenswert, Kakipflanzen mit unter einem Meter Größe erst ein bis zwei Jahre im Kübel zu belassen und frostfrei zu überwintern . Größere und ältere Exemplare überstehen strenge Winter besser. Ausgepflanzt werden sie am besten im Frühjahr.

Der Boden sollte durchlässig sein. Staunässe vertragen sie nicht. Kakibäume werden so groß wie kleinere Apfelbäume . Planen Sie also einen entsprechenden Platz ein. Ein geschützter, sonnenverwöhnter Standort käme der Fruchtreife entgegen.

Es ist empfehlenswert, die Kakipflanzen die ersten Jahre im Kübel zu halten. Verwenden Sie am besten ein durchlässiges Kübelpflanzensubstrat oder mischen Sie Perlite unter die Erde. Stellen Sie den Kübel an einen warmen sonnigen Platz. Da das Holz bis zu minus 15 Grad winterhart ist, können Sie den Kübel im Herbst lange draußen lassen. Erst in kritischen Wetterlagen, wenn lang anhaltende Fröste angekündigt sind, sollten die Kakipflanzen an einem kühlen, geschützten Platz stehen. Sie können dann sogar dunkel überwintert werden, da sie das Laub abwerfen.