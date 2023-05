Seerosen wurden bis Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in großen Parks kultiviert. Damals waren sie extrem starkwüchsig und hatten viel Blattmasse. Diese war nötig, damit sie auch in einem kleineren Teich gedeihen konnten. Ein französischer Züchter kreuzte dann heimische mit tropischen Seerosen und schaffte so die Grundlage dafür, dass sich Seerosen inzwischen auch in vielen Privatgärten wohl fühlen. Sogar tropische Sorten lassen sich hier anbauen, nicht nur im Teich, sondern auch im Kübel.