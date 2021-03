Die Bergenie gilt als sehr vielseitig und nahezu unverwüstlich. Sie gedeiht an sonnigen Standorten, aber auch im Schatten. Sie ziert den Steingarten , fasst Beete ein und kann sogar Rhododendron begleiten. Toll wirkt sie zum Beispiel in Kombination mit Gräsern als Unterpflanzung von Bäumen und Sträuchern. Selbst in einen winterharten Kübel für Balkon und Terrasse kann sie gepflanzt werden. Höhere Sorten liefern Schnittblumen und schmucke Blätter für die Vase. Kurzum, die Bergenie ist eine Staude für fast alle Fälle.

Die genügsame Pflanze blüht je nach Standort ab Ende März bis Mai. Bei ihren Blüten handelt es sich um Trugdolden, die je nach Sorte in Schattierungen von Rosa, aber auch in Weiß oder Purpurrot blühen. Mit den hoch aufragenden Blütenglöckchen werden Bergenien etwa 30 Zentimeter groß. Ihre Blätter sind ledrig und wintergrün, das heißt sie sterben im Herbst nicht ab. Das Laub breitet sich eher flach auf dem Boden aus. Bei einigen Sorten wechselt die grüne Farbe des Laubes im Winter zu leuchtendem, tiefem Rot.

Bergenien sind unkompliziert im Hinblick auf ihren Standort. Im Schatten blühen sie jedoch weniger üppig. Auch an den Boden stellen sie wenige Ansprüche, sogar Trockenheit wird vertragen. Nur allzu nass und schwer sollte der Untergrund nicht sein. Sie gedeihen in Rabatten, Steingärten, Trögen und Kübeln, an Trockenmauern, Dachgärten, unter Bäumen und sogar am Ufer von Bächen oder Teichen. In der Nähe des Wassers legen sie allerdings Wert auf trockene Füße, einen sumpfigen Standort vertragen sie nicht. Ein lockerer, nicht zu schwerer Boden, der reich an Humus ist, hilft Bergenien, sich gut zu entwickeln.