Sonnenblumen im Topf kultivieren

Zwergwüchsige Sorten sind für den Topf und sogar für Balkonkästen geeignet. Gute vorgedüngte Blumenerde oder ein Erd-Kompost-Sandgemisch sind für den Kübel ideal, genauso eine Handvoll Langzeitdünger. Bewährt hat sich eine dicke Lage Schafwolle am Kübelboden. Die Wolle funktioniert als Drainage und gleichzeitig Wasserspeicher, beim Verrotten gibt sie langsam wie ein Langzeitdünger ihre Nährstoffe ab. Tierhaare sind besonders stickstoffreich, das ist gut für die hungrigen Sonnenblumen. Weil Sonne durstig macht, benötigen Sonnenblumen im Kübel viel Wasser. Sie dürfen nicht austrocknen. Bei der Aussaat aber nicht gleich angießen. Die in gut feuchte Erde gesetzten Samen erst an einem schattigen Ort keimen lassen. Dann aber unbedingt in die Sonne setzen und gut wässern. Auch im Kübel lieber einige Körner mehr aussäen. Die Jungpflanzen lassen sich gegebenenfalls in andere Töpfe setzen oder verschenken Eine Sonnenblume mit gefüllten Blüten. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Sonnige Sortenvielfalt

Wer die typische Sonnenblume will, der muss sie also aussäen oder alternativ Jungpflanzen oder getopfte Ware kaufen. Das Saatgut ist allerdings die preiswerteste Variante und die Vielfalt an Sorten ist riesig. Die meisten Sorten werden etwa eineinhalb bis zwei Meter hoch und haben einen Kranz aus gelben Blütenblättern.

Die Sorte "King Kong" kann sogar bis zu vier Meter hoch wachsen. Zwergformen werden um die 30 Zentimeter hoch, sie sind damit für den Kübel und Balkonkasten geeignet. Mittlere und große Sorten sind am besten für den Garten geeignet. Da Sonnenblumen schnell wachsen und am Stängel breite Blätter bilden, sind sie auch ideal als Sichtschutz. Typisch für sie ist ein gerader Stiel mit einer einzigen Blüte. "Meteror" strebt in die Höhe. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Wer gerne Schnittblumen für die Vase ernten möchte, sollte sich Saatgut für verzweigende Sorten kaufen. Bei mehrstieligen Sorten sollte man einige Blüten frühzeitig entfernen, damit sich die übrigen gut entwickeln können.

Es gibt Sorten mit zitronengelbem, goldorangem, rostrotem oder violettem Farbeinschlag, aber auch zweifarbige Sorten. Die Größe der Blüte differiert ebenfalls. Im Angebot sind auch viele kleinblumige Sorten. Der Sortenname "Teddybär" wurde inzwischen zum Synonym für alle gefüllten Sorten, die es ebenfalls in verschiedenen Wuchshöhen gibt. Allerdings bilden diese Sorten keine Samen.

Pollenlose Sorten

Einige Sorten sind pollenlos. Da der Pollen sehr klebrig ist, haftet er an Kleidung und Tischdecken und lässt sich schwer wieder entfernen. Für die Schnittblumenkultur werden darum spezielle Sorten gezüchtet, die keinen Pollen produzieren. Diese Sorten wurden so selektiert, dass sie sehr viel weniger Pollen produzieren als andere. Diese Sonnenblumen produzieren aber reichlich Nektar, der Insekten als Energiequelle dient. Sie setzen auch Samen an, die ein fettreiches Wintervogelfutter sind. Bienen benötigen allerdings Pollen zum Füttern ihrer Brut. Viele Experten stehen deshalb pollenlosen Sonnenblumen kritisch gegenüber.

Sonnenblumen vermehren: Samenfest oder F1-Hybride?