Sonnenblumen können auch in Kübeln und Töpfen kultiviert werden. Die Samen werden etwa zwei bis drei Zentimeter tief in die Erde gesteckt. In ausreichend großen Töpfen mit einer guten Nährstoff- und Wasserversorgung gedeihen sie ähnlich gut wie im Freiland. Im Gartenfachhandel werden schon vorgezogene kleine Sonnenblumen in Töpfen angeboten. Diese Topfsonnenblumen blühen bis zu vier Wochen. Doch dafür brauchen sie etwas Aufmerksamkeit. Der Topfballen sollte immer gleichmäßig feucht bleiben und darf nicht austrocknen. Schneiden Sie die Hauptblüte nach dem Abblühen unter dem Blütenkranz ab. Mit wöchentlichen Gaben eines Flüssigdüngers ins Gießwasser kommen auch die Seitentriebe zur Blüte. Leider bilden die Topfsonnenblumen in der Regel keine nutzbaren Sonnenblumenkerne aus.

Im Handel werden kleine Topfsonnenblumen angeboten, die nicht ganz so langlebig sind. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss