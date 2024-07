Die roten Früchte sind am schnellsten weggepflückt, die Farbe wird mit perfekter Reife assoziiert. Sorten mit stark behaarten Beeren sind als Naschfrüchte weniger beliebt. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal, denn kulinarisch punktet die Stachelbeere vor allem in verarbeiteter Form. Die Deutschen lieben sie in Kuchen mit Biskuitboden und Baiserhaube, in England wird sie gekocht als Beilage zu fettem Fisch und Fleisch serviert. Da sie sehr gut mit Gänsefleisch harmoniert soll so die englische Bezeichnung "Gooseberry" (Gänsebeere) entstanden sein.

Bildrechte: MDR/Heike Mohr