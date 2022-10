Im Sommer 2022 war nicht nur die Trockenheit extrem, sondern auch die Sonnenintensität. "Viele Pflanzen sind uns schlichtweg verbrannt", sagt Nicole Kleb. "Auch diejenigen, die normalerweise pralle Sonne vertragen wie zum Beispiel die Sonnenhüte." Die Gärtnerin zieht daraus den Schluss, dass sich die Standortbedingungen für viele klassische Gartenstauden verändern: "Was vorher in der vollen Sonne stehen konnte, muss jetzt in den Halbschatten rücken und die im Halbschatten stehenden Stauden ziehen in die Schattenbereiche." Die Gärtner vom Egapark denken derzeit viel darüber nach, wie sie die Staudenbereiche anpassen können, um den neuen Bedingungen Rechnung zu tragen.

Gärtnermeisterin Nicole Kleb ist unter anderem für die Stauden im Egapark Erfurt verantwortlich. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes