Besonders berühmte Gebiete, in denen Trüffel wachsen und gesammelt werden, verraten schon die Namen. Perigord, Burgund, Piemont - die meisten Trüffel kommen aus Frankreich. In Italien und im Norden Kroatiens gibt es ebenfalls ergiebige Trüffelvorkommen. Auch in Deutschland wachsen Trüffel. Allerdings ist es in Deutschland streng verboten, Trüffel zu sammeln.

Wer Trüffel schätzt und gerne selber anbauen möchte, kann sich einfach ein paar Bäumchen in den Garten setzen. Trüffel wachsen auf alkalischen, kalkhaltigen Böden, wie es sie beispielsweise in Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt. Leider gedeihen sie nicht an Obstbäumen, aber dafür an 26 anderen Baumarten wie Eiche, Buche, Hasel und Kiefer. Bei spezialisierten Trüffel-Baumhändlern gibt es sowohl für den Garten als auch für den Anbau auf einer Plantage Bäumchen zu kaufen, deren Wurzeln mit dem Myzel von Burgunder- oder Perigord-Trüffeln geimpft wurden. Mindestens zehn Quadratmeter sollten zukünftige Trüffel-Anbauer im Garten einplanen. Darauf passen drei Bäumchen. In Frankreich haben viele Leute Trüffelbäumchen im Garten.