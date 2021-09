Pilze als nützliche Schadstofffilter

Solche Symbiosepilze sorgen übrigens auch dafür, dass Bäume weniger Schadstoffe über die Wurzeln aufnehmen, indem sie zum Beispiel Schwermetalle ans Myzel binden.

Besonders nützlich ist das für Böden, die stark mit Schadstoffen belastet sind, wie zum Beispiel im Bayerischen Wald, entlang der Leine zwischen Hannover und Göttingen, sowie an der Elbe zwischen Schwerin und Magdeburg und bei Lübeck. Hier sind bis heute die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 nachweisbar. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist im aktuellen Pilzbericht darauf hin, dass manche Pilze dort noch stark mit Cäsium 137 verstrahlt sind. Die Behörde rät, pro Woche nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze zu verzehren. Hohe Cäsiumwerte wurden demnach besonders in Maronenröhrlingen, gelbstieligen Trompetenpfifferlingen und verschiedenen Schnecklingsarten gemessen. Insgesamt wurden 122 Pilzarten an neun Standorten beprobt, wie es in dem aktuellen Bericht heißt (hier als pdf einsehbar), in dem alle untersuchten Arten und ihre Belastungswerte aufgeführt sind.

Trübe Pilz-Aussichten für Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordsachsen

Aber wie ist das überhaupt 2021, wird das ein gutes Pilzjahr, wenn man in nicht belasteten Regionen Pilze sammelt? Regional kann das schon sein, sagt Pilzexperte Stefan Fischer, aber pauschal aufs ganze Land bezogen gibt es keine Prognose. Trotz eines feuchten, kühlen Sommers sieht das Pilzleben lokal verschieden aus, Niederschläge und Temperatur kochen überall ihr eigenes Pilzsüppchen. Zum Beispiel da, wo der Boden extrem durchfeuchtet wurde, in Überschwemmungsgebieten wie am Alpenrand, ändern sich der Nährstoffgehalt und der Mineraliengehalt im Boden. Da ist das Mycelium erstmal mit sich selbst beschäftigt, Fruchtkörper bilden und Samen streuen sind erst mal Nebensache. Fischer erinnert an das Hochwasser in Sachsen 2002. "Da haben sich dann erst mal keine Fruchtkörper gebildet, also das, was wir oberhalb der Erde sehen."

Trompetenpfifferling: in manchen Gegenden stark Schadstoff-belastet. Bildrechte: IMAGO / imagebroker Auch 2018, 2019, 2020 haben Spuren hinterlassen, der Wassermangel aus diesen Jahren hängt Sachsen-Anhalt, Nordsachsen und Brandenburg 2021 nach. Bei der Bodenfeuchte gibt es Fischer zufolge immer noch ein Defizit. "Was wir oberhalb der Erde als großes Plus verzeichnet haben, ist unten einfach im Boden versickert, die optimale Bodenfeuchte erst zu 40 Prozent erreicht."

Ausbeute veschieden groß: Warum?

Und wie kommt es, dass manche Leute in die Pilze gehen und körbeweise Ausbeute machen, während andere kaum einen Pilz finden?

Zu früh gefreut! Die falsche Rotkappe ähnelt zwar dem Steinpilz, ist aber eine Art, die erst seit kurzem in Deutschland vorkommt. Erst diesen Herbst wurde sie erstmals auch in Sachsen gefunden. Bildrechte: IMAGO / Rainer Weisflog Zum einen, sagt Experte Fischer, muss man die Stellen kennen, an denen Pilze wachsen. Einen Steinpilz wird man beispielsweise nicht im Leipziger Auwald finden. Und wenn man welche findet, in anderen Wäldern, sollte man sie ohnehin nicht körbeweise aus dem Wald schleppen. Die Bundesartenschutzverordnung ist da recht klar: "In geringen Mengen zum eigenen Verbrauch" darf man aus dem Wald mitnehmen. Aber damit man überhaupt Pilze findet, sollte man auch wissen: Pilze haben ihre Saison, genau wie andere Früchte auch. Im Frühling, zum Winterende gibt es Morcheln, ab Juni den Riesenbovist, im Spätherbst den Hallimasch, listet Fischer einige Beispiele auf, setzt aber gleich nach: "Eins sollte man nicht vergessen. Pilze kommen nicht dann, wenn es im Buch steht oder im Kalender. Die haben ihren eigenen Rhythmus, reagieren auf Anreize zur Fruchtbildung."