Einst stand eine große Donar-Eiche in Geismar. Sie war dem Gott Thor gewidmet. Ende jeden Jahres wurde ihm zu Ehren ein junges Mädchen geopfert. Der Bischof von Deutschland - Bischof Bonifatius - wollte das um das Jahr 722 nicht mehr hinnehmen und den Heiden das Christentum näherbringen. Also fällte er die Eiche in Geismar. Unter der Eiche kam ein Nadelbaum zum Vorschein, eine junge Fichte. Dieser immergrüne Baum sollte von nun an immerwährenden Frieden symbolisieren. Bonifatius baute aus seinem Holz eine Kirche und stellte von da an jedes Jahr einen Weihnachtsbaum in der Kirche auf. Auch den Christen legte er diese Tradition ans Herz. Seither schmückte der Weihnachtsbaum die Wohnzimmer.