Advent und Weihnachten mit Deko, Rezepten und Pflanzen verschönern

Licht muss vor und an Weihnachten sein! Denn gerade weil es in der (Vor-)Weihnachtszeit so dunkel ist, gehört es dazu. Je nach Geschmack und Lebensumständen können Sie dabei auf echte Kerzen oder künstliche Beleuchtungsmöglichkeiten zurückgreifen. Wichtig ist dabei, die Grundbeleuchtung des Raums an die Dekobeleuchtung anzupassen. Flutet eine Leuchtstoffröhre den Raum, kann keine Kerze für Weihnachtsstimmung sorgen. Achten Sie bei künstlicher Beleuchtung, wie Lichterketten, auf die Lichtfarbe. Die Lichtfarbe sollte warm wirken.