Die Winter-Heckenkirsche eignet sich als Vorpflanzung bei Blütenhecken. Durch ihre Größe verdeckt sie die Stämme der anderen Pflanzen mit ihrer Krone. Außerdem macht sie sich als zentraler Punkt in Rabatten sehr gut. In Kombination mit Frühblühern, wie Schneeglöckchen oder Narzissen, sind sie ein wahrer Blickfang. Für blühende Hecken eignen sich neben der Heckenkirsche Scheinhasel und Vorfrühlings-Rhododendron. Aber auch als Topfpflanze auf Terrasse und Dachgarten sowie in Vasen mit anderen Blüten verbreitet die Winter-Heckenkirsche ihren Duft. Wegen ihres dichten Wuchses kann sie die Funktion eines Sichtschutzes übernehmen.