Ährige Scheinhasel

Die Scheinhasel ist nicht mit der Hasel (Corylus) verwandt, sie gehört zu den Zaubernussgewächsen. Bildrechte: imago images/blickwinkel Die Scheinhasel (Corylopsis spicata) blüht bei mildem Wetter schon im Februar, spätestens aber im März. Im Kübel kann sie schon im Februar den Hauseingang zieren. Sie sollte aber einen geschützten Standort bekommen - zum Beispiel direkt an der Hauswand. Bei Temperaturen unter minus fünf Grad ist ein leichter Frostschutz erforderlich. Dafür kann der Kübel beispielsweise mit Fichtenreisig abgedeckt werden. Nach der Blüte muss der Strauch in den Garten gepflanzt werden. Die Scheinhasel kann in der Sonne oder im Halbschatten stehen. Sie benötigt einen nährstoffreichen, frischen Boden. Ein regelmäßiger Schnitt ist nicht nötig. Gelegentlich können ältere Triebe ausgelichtet werden.

Blütenfarbe: hellgelb

hellgelb Blütezeit: Februar bis März

Februar bis März Standort: geschützt, sonnig bis halbschattig

geschützt, sonnig bis halbschattig Boden: nährstoffreich

nährstoffreich Schnitt: nicht regelmäßig nötig, gelegentlich auslichten

Winterjasmin: Jasminum nudiflorum

Der Winterjasmin stammt aus Ostasien und Nordchina. Dort wächst er an Felswänden in Schluchten. Bildrechte: imago Der Winterjasmin blüht in milden Wintern von Dezember bis März. Er ist mit seinen gelben Blüten eine dekorative Kletterpflanze, die auch im Kübel und als Bodendecker gut aussieht. Mit einer Rankhilfe unterstützt begrünt er Ecken, Hauswände und Mauervorsprünge. Mit Kletterhilfen kann der Winterjasmin eine Wuchshöhe von fünf Metern erreichen. Ohne Hilfen wächst er drei Meter hoch. Wenn die Blüten des Winterjasmins durch harten Frost erfroren sind, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Blüten treiben neu aus.

Blütenfarbe: gelb

gelb Blütezeit: Januar bis März, in milden Wintern auch ab Dezember

Januar bis März, in milden Wintern auch ab Dezember Standort: sonnig bis halbschattig, geschützt vor Wind

sonnig bis halbschattig, geschützt vor Wind Boden: nährstoffreich

nährstoffreich Schnitt: bei Nutzung als Bodendecker regelmäßiger Rückschnitt, ansonsten gelegentlich auslichten

Zaubernuss: Hamamelis intermedia

Die sich nach oben öffnende Wuchsform der Zaubernuss macht es leicht möglich, Schneeglöckchen und andere Frühblüher unter den Strauch zu pflanzen. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius Manche Sorten der Zaubernuss blühen in milden Wintern schon ab Dezember. Die Farben der Blüten reichen von gelb über orangerot bis zu bronzefarben. Sie vertragen strengen Frost bis minus zehn Grad. Zum Schutz vor der Kälte rollen sich die Blüten der Zaubernuss zusammen. Die Pflanze wächst langsam und ist deshalb etwas teurer als andere Gewächse, die es in Kübeln zu kaufen gibt. Im Garten sollten Sie die Zaubernuss so einpflanzen, dass Sie ihre Blüten im Winter vom Haus aus bewundern können. Sie wird etwa drei bis vier Meter hoch und ebenso breit.

Blütenfarbe: hell- bis goldgelb, orange, rot und bronzefarben

hell- bis goldgelb, orange, rot und bronzefarben Blütezeit: ab Mitte Januar, je nach Klima und Sorte auch schon ab Dezember

ab Mitte Januar, je nach Klima und Sorte auch schon ab Dezember Standort: sonnig bis halbschattig, für Stadtklima geeignet

sonnig bis halbschattig, für Stadtklima geeignet Boden: normaler, tiefgründiger Gartenboden, nicht zu mager und trocken, Staunässe sollte vermieden werden

normaler, tiefgründiger Gartenboden, nicht zu mager und trocken, Staunässe sollte vermieden werden Schnitt: nicht nötig

Chinesische Winterblüte: Chimonanthus praecox

Die chinesische Winterblüte ist ein eher wenig bekanntes Gehölz. In milden Wintern blüht sie von Dezember bis Ende März. Junge Pflanzen sind noch sehr frostempfindlich. Geben Sie ihnen also einen Winterschutz. Eine volle Blüte wird meist erst von älteren Pflanzen ausgebildet. Die chinesische Winterblüte erreicht eine Wuchshöhe von ungefähr zwei Metern. Über das Jahr bildet sie ein dekoratives Laub aus, das sich im Herbst verfärbt. Die zeitig einsetzende Blüte ist das charakteristische dieser Pflanze.

Blütenfarbe: gelb

gelb Blütezeit: Dezember bis März

Dezember bis März Standort: sonnig bis halbschattig, etwas geschützt

sonnig bis halbschattig, etwas geschützt Boden: nährstoffreich, Staunässe sollte vermieden werden

nährstoffreich, Staunässe sollte vermieden werden Schnitt: nicht regelmäßig nötig, gelegentlich auslichten

Kornelkirsche: Cornus mas

Die Kornelkirsche ist eine wichtige Pflanze für Bienen, da sie früh viele Blüten hat. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius Die Kornelkirsche ist ein ganz fantastischer Blüher. Sie beginnt im Februar mit der Blüte und blüht bis April sehr prachtvoll. Mit ihren kräftigen, gelben Blüten schmückt die Kornelkirsche den Garten. Sie erreicht eine Wuchshöhe von fünf bis sieben Metern und kann bis zu vier Meter breit werden. Sie ist daher für kleine Gärten eher ungeeignet. Nach der herrlichen Blüte bildet die Kornelkirsche bis Oktober essbare und gesunde Früchte aus. Sie können diese zu Marmelade verarbeiten.

Blütenfarbe: gelb

gelb Blütezeit: Februar bis April

Februar bis April Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Boden: nährstoffreich, Staunässe vermeiden

nährstoffreich, Staunässe vermeiden Schnitt: nicht regelmäßig nötig, bei Bedarf Korrekturschnitt bei der Pflanzung

Judasbaum: Cercis siliquastrum

Der Judasbaum verzaubert den Garten schon Anfang März mit farbigen Blüten. Bildrechte: Colourbox.de Der Judasbaum bildet bereits Anfang März, noch vor seinem ersten Laub, Blüten aus. Die Pflanzen benötigen einen Frostschutz, da sie frostempfindlich ist. Der Judasbaum kann als großer Strauch oder kleiner Baum eine Wuchshöhe von bis zu acht Metern erreichen. Er ist eine Zwergsorte, die auch für kleinere Gärten geeignet ist. Achten Sie bei dieser Sorte auf die Kultivierung in einer geschützten Gartenlage.



Blütenfarbe: rosa, weiß

rosa, weiß Blütezeit: März bis Mai

März bis Mai Standort: sonnig bis absonnig, geschützt

sonnig bis absonnig, geschützt Boden: mäßig trocken, kalkreich

mäßig trocken, kalkreich Schnitt: nicht nötig, bei Bedarf Korrekturschnitt bei Pflanzung

Schneeball: Viburnum bodnantense "Dawn"

Die zarten rosa Blüten werden vor den ersten Blättern gebildet. Bildrechte: MDR/Uta-Marie Reichert Der Winterschneeball bildet seine Blüten von Januar bis April aus. In milden Wintern sind sogar schon ab November die rosafarbenen Knospen zu sehen. Der aufrecht wachsende Strauch erreicht eine Wuchshöhe von drei Metern und bevorzugt einen windgeschützten Standort in der Sonne. Temperaturen bis minus drei Grad halten die Blüten aus. Wird es kälter verfärben sie sich braun. Bei einer Kultivierung im Kübel sollten Sie die Pflanze im Winter in einem frostfreien Raum unterbringen oder durch eine Abdeckung und eine Styropor- oder Holzplatte unter dem Kübel vor der Kälte schützen.

Blütenfarbe: rosa Knospen, hellrosa bis weiße Blüten

rosa Knospen, hellrosa bis weiße Blüten Blütezeit: ab Mitte Dezember

ab Mitte Dezember Standort: Sonne bis Halbschatten

Sonne bis Halbschatten Boden: lockerer, normaler Gartenboden; nicht zu trocken

lockerer, normaler Gartenboden; nicht zu trocken Schnitt: gelegentlich nach der Blüte auslichten

Winter-Heckenkirsche: Lonicera purpusii

Die Blätter der immergrünen Winter-Heckenkirsche bleiben bis zum Neuaustrieb an den Ästen. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner Die Winter-Heckenkirsche ist ein eher unbekanntes Gehölz. Sie zeigt ihre zarten, cremeweißen Blüten ab Februar. Bei Sonnenschein und mildem Wetter verströmen die Blüten einen honigartigen Duft. Der wintergrüne Busch ist bei Standort und Boden anspruchslos. Der Strauch mag es absonnig bis halbschattig. Er wird etwa zwei Meter groß und ist damit für kleine Gärten geeignet. Sie können die Winter-Heckenkirsche in Hecken oder lockeren Gruppen mit anderen Gehölzen pflanzen. Auch als Kübelpflanze können Sie sie auf die Terrasse oder den Balkon stellen.