Er muss regelmäßig gegossen und einmal im Jahr gedüngt werden. Durch den Kübel ist der Winterschneeball im Winter nicht gut genug gegen Frost geschützt. Deshalb müssen Sie ihn in einem frostfreien Raum überwintern . Bleibt der Kübel draußen im Garten, muss er unbedingt abgedeckt oder eingepackt werden. Er sollte auch nicht direkt auf dem Boden, sondern auf Holz oder Styropor stehen.

Der Winterblüher ist ein pflegeleichter Strauch für den Garten. Er braucht nur in sehr trockenen Sommern zusätzliches Wasser. Staunässe verträgt er nicht. Gedüngt werden sollte die Pflanze nur einmal im Frühjahr, falls der Boden nicht genug Nährstoffe bietet.

Schneiden Sie tote oder kranke Äste regelmäßig zurück. Dünnen Sie den Strauch aus, wenn er zu dicht wächst. Ältere Äste werden bodennah abgeschnitten. Auch beim Formschnitt - am besten im Frühjahr nach der Blüte - dürfen Sie mutig sein. Der Schneeball ist unkompliziert und verzeiht auch Schnittfehler.

Vermehrt wird der Winterschneeball durch Steckhölzer oder Stecklinge. Stecklinge, also einjährige Triebe, die noch nicht verholzt sind, werden im Mai ins Beet gesteckt. Die Steckhölze werden am besten im Herbst in schattige Beetabschnitte gesteckt. Sowohl Stecklingeals auch Steckhölzer brauchen einen relativ warmen Boden, deswegen ist es für den Hobbygärtner nicht leicht, das Gehölz erfolgreich zu vermehren. Aber einen Versuch ist es wert.