Wer Orangenbäume im Kübel kultivieren möchte, sollte bereits bei der Wahl des Blumentopfs genau hinschauen. Entscheiden Sie sich für eine hellere Farbgebung. Terrakotta-Töpfe oder Holzkübel sind ideal. Verwenden Sie keine dunklen Blumentöpfe. So verhindern Sie, dass der Wurzelballen im Sommer durch Sonnenschein zu schnell austrocknet. Insgesamt mögen Orangenbäume es sonnig; sie müssen allerdings daran gewöhnt sein. Pflanzen Sie Orangen in atmungsaktiven Boden. Die Erde sollte durchlässig sein. Der Kübel sollte so groß wie die Krone oder größer sein.

Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Beim Gießen gilt: Weniger ist mehr. So lassen sich auch Pilze vermeiden. Trockenperioden von bis zu zehn Tagen sind für Orangenbäume kein Problem, erklärt Experte Norman Pommer vom Botanischen Garten in Jena. Spätestens wenn der Baum die Blätter abwirft, sollte das Gehölz unbedingt mit Wasser versorgt werden. Wie oft der Orangenbaum gegossen werden muss, hängt insbesondere in den Sommermonaten, wenn die Pflanze draußen steht, von der Witterung ab. Die Fingerprobe ist da hilfreich. Im Winter sollte weniger gegossen werden; alle zwei Wochen sollte in den kalten Monaten reichen. Gießen Sie Orangenbäume am frühen Morgen.