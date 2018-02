Zehn Fakten rund um Kaffee * Umgerechnet 160 Liter Kaffee trinkt jeder Bundesbürger pro Jahr. (Der Konsum von Mineralwassern liegt im Durchschnitt bei 145 Litern.)



* In jeder Sekunde werden hierzulande 2.300 Tassen Kaffee getrunken.



* Der Marktanteil von Filterkaffee liegt bei knapp 70 Prozent.



* Den Rekord im Kaffeetrinken halten die skandinavischen Länder Finnland, Schweden und Norwegen.



* In Deutschland wird Kaffe sehr günstig angeboten. In Großbritannien kostet er dreimal so viel.



* Die weltweit gefragtesten Kaffeesorten sind Arabica und Robusta.



* In jeder Bohne stecken 1.000 Aromen, die durch die verschiedenen Röstungen betont werden.



* Europas erstes Kaffeehaus eröffnete 1645 in Venedig.



* 100 Millionen Menschen weltweit beschäftigen sich mit Kaffee.



* Kaffee ist das zweitwichtigste Wirtschaftsgut auf der Welt, nach Rohöl.