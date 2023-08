Buschbohnen können in mehreren Sätzen angebaut werden, also alle vier Wochen bis in den August hinein. Dabei gilt die Faustregel: Die Samen doppelt so tief legen, wie der Samen groß ist. Die Reihen sollten etwa 40 Zentimeter auseinanderliegen. Als Saatabstand in der Reihe gelten - je nach Sorte - etwa vier Zentimeter Abstand. Auch das Legen in kleinen Tuffs ist möglich. Martin Krumbein empfiehlt diese Anbaumethode besonders bei schweren Böden. Es werden also drei bis fünf Samen in ein Pflanzloch gesteckt. So stützen sich die Pflanzen gegenseitig, wenn auch die Erträge etwas geringer ausfallen. Buschbohnen brauchen im Gegensatz zu Stangenbohnen kein Rankgerüst. Ausgewachsen erreichen sie eine Höhe von 25 bis 30 Zentimetern.