Ziergehölze, die noch vor Jahren in unseren Breiten undenkbar waren, haben sich längst an unsere Winter angepasst. Jörg Kohout, Leiter der Baumschule „Mammutgarten“ in Elstra bei Kamenz / in Sachsen stellt winterharte Gehölze vor, die zum Teil schon jetzt blühen – und somit den Vorfrühling einläuten.