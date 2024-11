Feige , Kaki und Kiwi - alle drei werden lieber erst im Frühjahr gepflanzt. Die Wurzeln haben so Zeit, sich über den Sommer und Herbst gut auszubreiten. Das hilft den empfindlichen Bäumchen, den Winter zu überstehen. Werden sie erst im Herbst gepflanzt, haben sie für das Wurzelwachstum keine Zeit und gehen schlimmstenfalls durch Frost und Kälte ein.

Die beste Pflanzzeit für Feigen ist das Frühjahr, um den Wurzeln Zeit zum Wachsen zu geben. Die Feige braucht einen sonnigen, geschützten Standort. Eine nach Süden ausgerichtete Hauswand ist günstig, da der Baum dort vor Nord- und Ostwinden geschützt ist. Schon bei der Pflanzenauswahl ist es wichtig, auf unempfindliche Sorten zu achten. Früchte trägt die Feige in der Regel am ein- bis zweijährigen Holz. Ältere Zweige können also abgeschnitten werden.